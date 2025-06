Horóscopo de hoje para Áries: veja a previsão completa do dia 10/06/2025

Nesta terça (10), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Áries: nascidos entre 21 de março a 19 de abril

As memórias do passado não hão de ofuscar as visões do futuro, porque é ilusório se convencer de que haveria um passado fantástico ao qual retornar. Não se trata de retornar a lugar algum, mas de seguir em frente.