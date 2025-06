Horóscopo de hoje para Aquário: veja a previsão completa do dia 23/06/2025

Nesta segunda (23), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Aquário: nascidos entre 21 de janeiro a 18 de fevereiro

Se parece estar tudo bem, deve mesmo estar tudo bem, porém, a realidade não se faz só com sensações, mas também com toda a coreografia dos relacionamentos sociais, e as pessoas, bem, as pessoas andam como andam.