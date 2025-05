Horóscopo do dia para Virgem: veja a previsão completa

Nesta quinta (01), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Virgem: nascidos entre 23 de agosto a 22 de setembro

Evite tratar como defeito de fábrica o fato de você ter mais ideias do que capacidade de as realizar, porque isso não é nada além do que o processo natural do ser humano, uma alma livre numa personalidade limitada.