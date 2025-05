Horóscopo do dia para Touro: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta segunda (12), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Touro: nascidos entre 21 de abril a 20 de maio

Se nem tudo está de acordo com seus intuitos, evite fazer disso um drama. Aceite as condições e continue se movimentando com firmeza e elegância na direção de seus propósitos. De resto, o mundo continua enlouquecendo.