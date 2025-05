Horóscopo do dia para Touro: veja a previsão completa

Nesta terça (06), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Touro: nascidos entre 21 de abril a 20 de maio

De lá do fundo do silêncio de sua alma surgem as ideias que, por enquanto, não podem ser postas em prática, mas que nem por isso hão de ser descartadas. Ao contrário, você as deve amadurecer e aguardar pela hora certa.