Horóscopo do dia para Sagitário: veja a previsão completa

Nesta quarta (14), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Sagitário: nascidos entre 22 de novembro a 21 de dezembro

Nem sempre é possível acertar no alvo, apesar de sua alma tomar iniciativas e se dedicar a dar o melhor. Porém, agora, nesta parte do caminho, as chances de sua alma acertar no alvo aumentam significativamente.