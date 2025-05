Horóscopo do dia para Sagitário: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta sexta (02), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Sagitário: nascidos entre 22 de novembro a 21 de dezembro

No mundo das ideias, tudo é lindo e fácil, mas a prova dos nove se dá quando começa a atividade prática para as realizar. Aí você consegue medir com certeza o que é uma boa ideia e o que é uma fantasia louca.