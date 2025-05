Horóscopo do dia para Peixes: veja a previsão completa

Nesta sexta (16), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Peixes: nascidos entre 19 de fevereiro a 20 de março

Ao mesmo tempo que você organiza certos assuntos, outros deslizam na direção do caos, e nesta parte do caminho você precisa ter bastante presença de espírito para navegar com destreza por todas as contradições. É assim.