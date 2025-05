Horóscopo do dia para Peixes: veja a previsão completa

Nesta quarta (07), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Peixes: nascidos entre 19 de fevereiro a 20 de março

Alguns entendimentos são possíveis, mas procure não forçar demais as coisas para que se ajustem às suas pretensões. Os entendimentos entre as pessoas só acontecem quando há equilíbrio entre as demandas e as concessões.