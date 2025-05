Horóscopo do dia para Libra: veja a previsão completa

Nesta quinta (08), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Libra: nascidos entre 23 de setembro a 22 de outubro

Ainda que o cenário seja imperfeito e que as pessoas com que você precisa lidar agora não sejam as de sua preferência, você encontrará neste momento uma margem bastante ampla para tomar iniciativas de acordo com seus intuitos.