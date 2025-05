Horóscopo do dia para Libra: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta sexta (09), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Libra: nascidos entre 23 de setembro a 22 de outubro

Tome as iniciativas pertinentes a cada caso, independentemente de você ter certeza de se essas seriam as melhores, porque dessa vez é melhor você errar por tomar a iniciativa do que errar por se abster de fazer isso.