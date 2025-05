Horóscopo do dia para Libra: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste domingo (04), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Libra: nascidos entre 23 de setembro a 22 de outubro

Como está tudo de pernas para o ar, sua alma se sente tentada a chutar o balde e se mimetizar com a loucura do mundo. Isso pode, eventualmente, brindar com certo alívio, mas você não vai aguentar a desordem.