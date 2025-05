Horóscopo do dia para Leão: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste sábado (17), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Leão: nascidos entre 23 de junho a 22 de agosto

Avance do jeito que for possível e dentro do alcance de seu entendimento, e fique de prontidão para ir fazendo retificações de rumo o tempo inteiro. Ainda não dá para dormir sobre os louros, a luta continua.