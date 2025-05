Horóscopo do dia para Leão: veja a previsão completa

Neste domingo (18), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Leão: nascidos entre 23 de junho a 22 de agosto

Nem tudo está de acordo com suas expectativas, mas a essa altura do jogo não se pode mais pedir perfeição, é necessário agir dentro da margem de manobra disponível e continuar em frente do jeito que for possível.