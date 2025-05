Horóscopo do dia para Leão: veja a previsão completa

Nesta terça (06), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Leão: nascidos entre 23 de junho a 22 de agosto

Ainda que você tenha o entendimento perfeito de como tudo acontece e da direção que as coisas tomaram, não espere que sua clareza seja compartilhada por todas as pessoas, especialmente as que se beneficiariam com ela.