Horóscopo do dia para Leão: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta segunda (05), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Leão: nascidos entre 23 de junho a 22 de agosto

As pessoas que se beneficiariam com sua clareza de entendimento são, paradoxalmente, as que mais resistem a aceitar sua visão. Não importa, melhor você não pressionar ninguém por enquanto. O tempo está ao seu favor.