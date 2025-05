Horóscopo do dia para Gêmeos: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta segunda (05), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Gêmeos: nascidos entre 21 de maio a 20 de junho

Dentre todas as pessoas com que você se relaciona, algumas poucas hão de ser selecionadas para se tornarem verdadeiramente mais próximas, tendo em vista que é com elas que você vai ir construindo o futuro que deseja.