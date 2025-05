Horóscopo do dia para Gêmeos: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste domingo (04), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Gêmeos: nascidos entre 21 de maio a 20 de junho

Todas as pessoas têm direito a chamar a si mesmas de Eu, e todas têm a sensação de ser mais Eu do que todos os outros Eus. Esse é um mistério que ainda vai levar muito tempo para decifrar, o mistério do Eu.