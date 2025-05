Horóscopo do dia para Gêmeos: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta sexta (02), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Gêmeos: nascidos entre 21 de maio a 20 de junho

No fim, você fará tudo do jeito que deseja, mas haverá um custo para isso, porque há outras pessoas envolvidas, que por sua vez também pretendem que tudo seja feito do jeito delas. A vida é colaboração, não competição.