Horóscopo do dia para Escorpião: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta sexta (02), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Escorpião: nascidos entre 23 de outubro a 21 de novembro

São coisas demais acontecendo ao mesmo tempo e não seria possível as administrar com eficiência, portanto, se outorgue uma ampla margem de manobra com a perspectiva de cometer alguns desacertos. Depois conserta.