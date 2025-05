Horóscopo do dia para Capricórnio: veja a previsão completa

Nesta segunda (12), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Capricórnio: nascidos entre 22 de dezembro a 20 de janeiro

Nada dê por sabido ou por garantido, tudo necessita de sua atenção e empenho, porque nesta parte do caminho as forças do Universo não vêm do céu, mas de dentro de seu coração, se irradiando pelas suas mãos.