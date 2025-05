Horóscopo do dia para Capricórnio: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta sexta (02), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Capricórnio: nascidos entre 22 de dezembro a 20 de janeiro

Dentre todas as coisas que podem dar certo e errado, são mais as possibilidades de tudo dar certo do que o contrário. Portanto, limpe sua mente de dúvidas e dilemas e se dedique a avançar nos seus propósitos.