Horóscopo do dia para Capricórnio: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste domingo (04), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Capricórnio: nascidos entre 22 de dezembro a 20 de janeiro

Não há nada melhor do que descobrir que você está com tudo ao seu dispor, enquanto as pessoas que você achava agraciadas pela sorte se enrolam e complicam. Aproveite bem este momento, sem olhar para os lados.