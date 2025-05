Horóscopo do dia para Áries: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quinta (15), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Áries: nascidos entre 21 de março a 19 de abril

Algumas pessoas incentivam, outras colocam você para baixo, e sua alma precisa fazer ouvidos surdos a todas elas nesta parte do caminho, se focando no que seja possível fazer, sem dar passos maiores do que a perna.