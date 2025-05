Horóscopo do dia para Áries: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quarta (14), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Áries: nascidos entre 21 de março a 19 de abril

Mesmo que as pessoas saibam que a fofoca não faz bem a ninguém, o conhecimento não as detém, e a fofoca continua rolando solta o tempo inteiro. Procure tomar distância, para não se contaminar com essa toxina. Melhor não.