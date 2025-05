Horóscopo do dia para Aquário: veja a previsão completa

Neste sábado (10), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Aquário: nascidos entre 21 de janeiro a 18 de fevereiro

Um dia a mente parece ter compreendido o enigma do Universo e resolvido a quadratura do círculo para, no dia seguinte, se sentir a raspa do tacho, sem entendimento algum sobre a vida. Não se preocupe com isso.