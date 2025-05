Horóscopo do dia para Aquário: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quinta (01), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Aquário: nascidos entre 21 de janeiro a 18 de fevereiro

Para que as boas ideias não desapareçam, depois, sem deixar rastros, procure registrar no papel ou da forma que encontrar melhor para que, em algum momento do futuro, você possa restabelecer contato. Aí sim!