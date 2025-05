Horóscopo do dia: confira a previsão para os 12 signos em 17 de maio

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste sábado (17), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 17/05 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Está tudo avançando, mas vai chegar uma hora em que as coisas vão empacar de novo, justo quando isso não deveria acontecer. Tenha seu coração preparado para esse evento, e intervir com firmeza para desembaraçar.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

A firmeza não há de ser confundida com agressividade, porque nem sempre a agressividade é firme, ela pode ser errática, assim como tampouco nem toda firmeza precisa de agressão, ela pode ser suave, mas também firme.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Seria pedir demais da vida que neste momento você pudesse seguir por uma linha serena e coerente, porque anda acontecendo coisa demais e muito variada ao mesmo tempo. É melhor aceitar a salada e fazer o melhor com ela.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

A divisão justa de tarefas e responsabilidades não acontece por inércia, é algo que precisa ser feito com intenção e consciência, e entender também que provavelmente alguém sempre achará que a divisão não foi bem feita.

Leão: nascidos entre 23/06 e 22/08

Avance do jeito que for possível e dentro do alcance de seu entendimento, e fique de prontidão para ir fazendo retificações de rumo o tempo inteiro. Ainda não dá para dormir sobre os louros, a luta continua.