Horóscopo do dia: confira a previsão para os 12 signos em 16 de maio

Nesta sexta (16), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 16/05 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Está tudo misturado demais para você exigir coerência de suas atitudes ou das que as pessoas ao seu redor andam tomando. Você conheceu momentos complicados, mas a complexidade do atual ganha de goleada de todos os outros.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Leão: nascidos entre 23/06 e 22/08

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Cuide para você não assumir mais tarefas e responsabilidades das que, sabidamente, você conseguirá cumprir, sem ter de se estressar exageradamente por isso. Aposte no seu bem-estar e faça as escolhas pertinentes.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Você chega a uma espécie de certeza que autoriza movimento e atitudes, porém, é possível que as iniciativas que você tomar não estejam totalmente sintonizadas com a das pessoas envolvidas. Trabalhe essa sincronia.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Muitas das coisas que você dá por sabidas e garantidas, para as outras pessoas são mensagens criptografadas. Agora, que você precisa unir forças com outras pessoas, é bom prestar atenção ao que você comunica.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03

Ao mesmo tempo que você organiza certos assuntos, outros deslizam na direção do caos, e nesta parte do caminho você precisa ter bastante presença de espírito para navegar com destreza por todas as contradições. É assim.