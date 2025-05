Horóscopo do dia: confira a previsão para os 12 signos em 15 de maio

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quinta (15), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 15/05 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Algumas pessoas incentivam, outras colocam você para baixo, e sua alma precisa fazer ouvidos surdos a todas elas nesta parte do caminho, se focando no que seja possível fazer, sem dar passos maiores do que a perna.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

A sensação de que deva haver algo errado acontecendo não é necessariamente uma percepção clara dos eventos em marcha. Em muitos casos, a mente cria histórias estranhas e acredita nelas como se fossem acontecimentos.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Há pessoas ao seu favor, mas há também as que se dedicam a criar contrariedades, não importa qual seja sua atitude em relação a elas. É com essas pessoas que você precisa tomar cuidado neste momento. Sem perder tempo.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

São muitas coisas fora do lugar certo e o pior de tudo é que sua alma anda percebendo todas as pontas soltas, ficando bastante nervosa com o que enxerga. Não importa, tudo voltará a ficar no devido lugar. Com tempo.

Leão: nascidos entre 23/06 e 22/08

É possível tomar algumas iniciativas, desde que sejam motivadas por intenções puras, isto é, sem serem contaminadas pela vontade de mostrar isso ou aquilo a certas pessoas. Intenções puras vêm do coração. Aí sim!

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Procure colocar ponto final nos assuntos que estejam ao seu alcance, sem precisar da ajuda de ninguém, porque mesmo que haja pessoas se dispondo nesse sentido, na hora da prática é certo que se dispersarão. Melhor não.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Ninguém nasce com um manual de instruções para aproveitar o tempo da existência, cada um de nós há de se abrir passagem no meio de informações que não informam nada, descobrindo a essência por própria vontade.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

A esperança alegre que infunde confiança e segurança na alma pode ser motivada por algumas circunstâncias, porém, seria melhor que esses bons sentimentos surgissem de dentro do seu coração porque você o decide.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

A dinâmica de sua experiência de ser motiva sua alma a tomar iniciativas o tempo inteiro, mas raramente essas iniciativas acertam no alvo. Nesta parte do caminho há mais chances de você acertar no alvo. Melhor assim.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Reserve mais tempo do que o habitual para descansar e refletir sobre o andamento das questões de seu interesse, sem se obrigar a tomar atitudes de imediato, apenas para ter uma ideia melhor dos acontecimentos.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Ainda que pareça impossível manter as pessoas congregadas em torno de um mesmo objetivo, é isso mesmo que sua alma precisa fazer neste momento. As contrariedades não hão de ser maiores do que sua boa vontade.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03