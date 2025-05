Horóscopo do dia: confira a previsão para os 12 signos em 10 de maio

Neste sábado (10), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 10/05 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Evite ir com muita sede ao pote onde buscaria regozijo e prazer, porque é possível que o tiro saia pela culatra. As coisas andam muito instáveis e imprevisíveis, além de intensas pela proximidade da Lua Cheia.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Leão: nascidos entre 23/06 e 22/08

Meça suas palavras, se não tiver certeza sobre como as pessoas as receberão, prefira ficar em silêncio, porque isso vai poupar você de desgaste inútil, dado que a situação de hoje anda muito instável e imprevisível.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Para não enfiar os pés pelas mãos, pense e repense antes de agir em qualquer sentido no dia de hoje, porque a situação anda muito instável e as pessoas bastante desorientadas também, o que agrega complexidade ao cenário.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

São tantas coisas que precisam ser compreendidas antes de você sentir que pode tomar as iniciativas pertinentes, que seria interessante você tomar distância de tudo e de todos hoje, para refletir com sinceridade.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Apesar de que certas pessoas normalmente brindam com regozijo e alegria à sua alma, hoje talvez andem tão enviesadas e preocupadas com outras coisas que seria melhor você não depender delas para ter boas experiências.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Um dia a mente parece ter compreendido o enigma do Universo e resolvido a quadratura do círculo para, no dia seguinte, se sentir a raspa do tacho, sem entendimento algum sobre a vida. Não se preocupe com isso.