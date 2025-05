Horóscopo do dia: confira a previsão para os 12 signos em 04 de maio

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste domingo (04), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 04/05 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

No meio das incertezas do mundo, continue você batendo na tecla de suas necessidades, as suprindo com tudo que estiver ao seu alcance, para continuar em frente com as grandes lutas em que sua alma está envolvida.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Quando os desejos, que em geral são caprichos, são canalizados na direção de algo mais amplo e interessante do que a satisfação pessoal, então e somente então você começa a ter um vislumbre real de como a vida funciona.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Todas as pessoas têm direito a chamar a si mesmas de Eu, e todas têm a sensação de ser mais Eu do que todos os outros Eus. Esse é um mistério que ainda vai levar muito tempo para decifrar, o mistério do Eu.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Ainda que haja muita gente querendo enfiar a mão na sua lata, e que elas arvorem argumentos insofismáveis para se autorizar a isso, continue você, com serenidade e segurança, consolidando tudo que é de seu merecimento.

Leão: nascidos entre 23/06 e 22/08

Entre você e as pessoas com que se relaciona, não há distanciamento real, porque mesmo que haja discórdias terríveis e aparentemente irreconciliáveis, o processo telepático coloca vocês num único lugar comum.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Se você anda querendo se esconder, procure se expor, porque na exposição ninguém perceberá a pessoa que você é, apenas o personagem que você representa. Ocultar a verdadeira pessoa é necessário de vez em quando.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Como está tudo de pernas para o ar, sua alma se sente tentada a chutar o balde e se mimetizar com a loucura do mundo. Isso pode, eventualmente, brindar com certo alívio, mas você não vai aguentar a desordem.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Enquanto você transita pela vida afora lutando para realizar objetivos que não se sintonizam completamente com o ardor de seu coração, você perde de vista sua força e, assim, a vulnerabilidade produz problemas.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Naqueles momentos em que sua alma está cheia de si e tudo parece ao alcance da mão, são os momentos em que você há de selecionar com sabedoria o tipo de encrenca em que se meterá. Porque encrenca, sempre haverá.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Não há nada melhor do que descobrir que você está com tudo ao seu dispor, enquanto as pessoas que você achava agraciadas pela sorte se enrolam e complicam. Aproveite bem este momento, sem olhar para os lados.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Para muita gente, o conflito é tão necessário como o ar que respiram, porque elas não têm nenhuma visão positiva da vida, elas só sabem ser do contra. Isso é cansativo, mas ao mesmo tempo há um lugar para isso.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03