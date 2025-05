Horóscopo do dia: confira a previsão para os 12 signos em 02 de maio

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta sexta (02), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 02/05 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Está tudo certo, não é o melhor dos mundos, mas está tudo certo, e é a isso que sua alma há de se agarrar para navegar pelas águas turbulentas que o mundo anda provocando, e que contaminam os relacionamentos.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

A vida é misteriosa, nossa humanidade tenta compreender tudo de acordo ao alcance de sua lógica, que é bastante limitada e, por isso, fica sobrando um montão de experiências que a gente não sabe como classificar.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

No fim, você fará tudo do jeito que deseja, mas haverá um custo para isso, porque há outras pessoas envolvidas, que por sua vez também pretendem que tudo seja feito do jeito delas. A vida é colaboração, não competição.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Nem todas as iniciativas que sua alma toma são bem-sucedidas, e isso não acontece por falta de objetivos nobres e realizáveis, mas porque nem sempre você atina a dar início no momento certo. Agora é um momento certo.

Leão: nascidos entre 23/06 e 22/08

Ruminando o que poderia ser feito tendo em vista que outras coisas diferentes estão em andamento, você corre o risco de amargar seu coração, e isso não seria digno para este momento de sua vida. Liberdade e alegria, isso sim.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Não importa que seus sonhos pareçam inalcançáveis, o que importa é que, por você acreditar neles, surja de dentro do seu coração esse ímpeto insofismável que alimenta todas as iniciativas que você irá tomar. Aí sim!

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Contribua, dentro do possível, no que estiver ao seu alcance para facilitar a vida das pessoas que estão a um passo de realizar assuntos importantes. Se pintar uma dose de inveja, deixe de lado, não lhe dê corda.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

São coisas demais acontecendo ao mesmo tempo e não seria possível as administrar com eficiência, portanto, se outorgue uma ampla margem de manobra com a perspectiva de cometer alguns desacertos. Depois conserta.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

No mundo das ideias, tudo é lindo e fácil, mas a prova dos nove se dá quando começa a atividade prática para as realizar. Aí você consegue medir com certeza o que é uma boa ideia e o que é uma fantasia louca.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Dentre todas as coisas que podem dar certo e errado, são mais as possibilidades de tudo dar certo do que o contrário. Portanto, limpe sua mente de dúvidas e dilemas e se dedique a avançar nos seus propósitos.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Fazer caber os sonhos no estreito portal da realidade concreta, esse é o desafio de todo ser humano. Portanto, continue batendo na tecla de suas pretensões, sem importar que, de vez em quando, tudo pareça perdido.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03