Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 29/05/2025

Nesta quinta (29), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 29/05 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Chega uma hora em que, mesmo havendo dilemas e dúvidas a respeito do que seria melhor fazer, é preciso tomar alguma atitude prática e observar os resultados, para ir fazendo retificações à medida que as coisas andam.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

As alternativas são muitas e variadas, por isso não é fácil reconhecer qual seria a iniciativa mais adequada para colocar em marcha nesta parte do caminho. Deixe fluir, sua alma saberá, intuitivamente, o que fazer.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Todas essas conversas silenciosas que você anda tendo com sua própria alma são muito valiosas, porque mesmo que, por enquanto, continuem inconfessáveis, elas vão criando um cenário muito novo no qual você progredir.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Rodear-se de pessoas confiáveis, que sirvam aos seus propósitos e com as quais sua alma possa se sentir à vontade, esse é o objetivo mais elevado e digno pelo qual você deve lutar nesta parte do caminho. Futuro maior.