Horóscopo de hoje para Libra: veja a previsão completa do dia 31/05/2025

Neste sábado (31), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Libra: nascidos entre 23 de setembro a 22 de outubro

Agora é um bom momento para reunir as poucas e boas pessoas com que sua alma se sente realmente à vontade, para ouvir o que elas têm a dizer a respeito do que acontece no mundo, e tranquilizar a alma com isso.