Horóscopo de hoje para Leão: veja a previsão completa do dia 28/05/2025

Nesta quarta (28), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Leão: nascidos entre 23 de julho a 22 de agosto

O futuro maior e melhor pelo qual sua alma luta nesta parte do caminho há de ser alinhavado com bons relacionamentos, com pessoas que sirvam aos seus propósitos, compartilhando com elas todo o progresso que resultar.