Horóscopo de hoje para Aquário: veja a previsão completa do dia 26/05/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta segunda (26), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Aquário: nascidos entre 21 de janeiro a 18 de fevereiro

No meio de todos os medos e apreensões que suspendem sua alma entre o nada e a eternidade dá também para contar com algumas certezas, as quais, mesmo inefáveis, alimentam o sagrado atrevimento de seguir em frente.