Horóscopo do dia para Virgem: veja a previsão completa

Nesta terça (15), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Virgem: nascidos entre 23 de agosto a 22 de setembro

Abrir seu coração diante de alguém que, depois, vai fofocar a respeito, seria um erro muito grande. É necessário você selecionar com sabedoria as pessoas com que compartilha seus anseios e inquietações íntimas.