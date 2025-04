Horóscopo do dia para Virgem: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta segunda (14), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Virgem: nascidos entre 23 de agosto a 22 de setembro

Há coisas que não são fáceis de expressar, mas que mesmo assim precisam ser conversadas. A questão toda consiste em selecionar com sabedoria as pessoas com que você abrirá sua alma, para o tiro não sair pela culatra.