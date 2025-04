Horóscopo do dia para Touro: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste domingo (13), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Touro: nascidos entre 21 de abril a 20 de maio

Seus interesses devem ser defendidos, porém, é importante que você aceite que as outras pessoas também têm direito de defender interesses conflitantes com os seus, e que se assim for, por direito tudo vira guerra.