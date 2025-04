Horóscopo do dia para Touro: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste domingo (06), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Touro: nascidos entre 21 de abril a 20 de maio

Talvez nem tudo seja do seu agrado, porém, isso não quer dizer que você deva se deixar levar pelo desagrado, porque, olhando bem, não tem nada de muito errado acontecendo, as coisas apenas não são como você as deseja.