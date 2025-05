Horóscopo do dia para Sagitário: veja a previsão completa

Neste sábado (26), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Sagitário: nascidos entre 22 de novembro a 21 de dezembro

Levantar o tom da voz não é garantia de que as pessoas ouçam você com mais atenção, ao contrário até, porque no nervosismo do timbre da voz se evocam respostas duras do outro lado, e assim começam todas as guerras.