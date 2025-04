Horóscopo do dia para Sagitário: veja a previsão completa

Neste domingo (20), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Sagitário: nascidos entre 22 de novembro a 21 de dezembro

Está tudo certo no mundo das ideias, mas se você não elaborar estratégias práticas para que as ideias entrem no mundo concreto, muito provavelmente vai dar tudo errado. As ideias são maravilhosas, não as estrague.