Horóscopo do dia para Sagitário: veja a previsão completa

Nesta sexta (11), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Sagitário: nascidos entre 22 de novembro a 21 de dezembro

Está disponível a oportunidade de estreitar laços com as pessoas que podem colaborar com seus planos, e todas juntas se beneficiarem, porém, como toda oportunidade, chega veloz e passa com muita rapidez.