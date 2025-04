Horóscopo do dia para Peixes: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta terça (22), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Peixes: nascidos entre 19 de fevereiro a 20 de março

Você não espere uma melhora das condições do mundo para seguir em frente com seus intuitos, mas se adaptar aos acontecimentos e fazer o que estiver ao seu alcance para realizar suas pretensões. Nada menos do que isso.