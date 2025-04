Horóscopo do dia para Peixes: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quarta (16), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Peixes: nascidos entre 19 de fevereiro a 20 de março

Sonhar não é uma atividade que deva ser desconsiderada, a jogando na gaveta das fantasias. É verdade que as fantasias atrapalham, mas se você desconsiderar os sonhos, é como jogar a criança junto com a água do banho.