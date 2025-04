Horóscopo do dia para Libra: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta sexta (25), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Libra: nascidos entre 23 de setembro a 22 de outubro

Ajude as pessoas que podem, também, ajudar você, mas sem atrelar seus movimentos à reciprocidade, porque não há como a garantir. Ajude as pessoas porque esse seja um impulso que brota diretamente do seu coração.