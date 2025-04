Horóscopo do dia para Libra: veja a previsão completa

Nesta quinta (24), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Libra: nascidos entre 23 de setembro a 22 de outubro

Enquanto você encarar as tarefas obrigatórias com boa vontade e as fizer com carinho e atenção, tudo deverá fluir com dinamismo no dia de hoje. Hoje, definitivamente, não é um dia para deixar a mente vaguear sozinha.