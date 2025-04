Horóscopo do dia para Libra: veja a previsão completa

Nesta quarta (23), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Libra: nascidos entre 23 de setembro a 22 de outubro

Os temores podem até ser legítimos, porém, são baseados em hipóteses e precisam ser dimensionados com serenidade, para não ocuparem toda a alma. As coisas vão se acertar com mais facilidade do que parece, viu?