Horóscopo do dia para Libra: veja a previsão completa

Nesta quinta (17), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Libra: nascidos entre 23 de setembro a 22 de outubro

No meio de todas as confusões alguma luz começa a se vislumbrar e essa consiste em que, apesar do medo e das inquietações, as pessoas estão mais dispostas a estabelecer alianças e colaborarem umas com as outras.